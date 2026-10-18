Simuló ser cliente y atacó en un lavadero del Centro

Un violento asalto se registró en un lavadero de ropa ubicado en 11 entre 46 y 47, donde un delincuente sorprendió a la dueña del comercio, la redujo por la fuerza y le robó dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Antes de escapar, la amenazó de muerte para intentar evitar que lo denunciara.

El episodio ocurrió alrededor de las 10.30, cuando el sospechoso llegó al local y preguntó si podía dejar ropa para lavar. Según indicaron voceros, la comerciante le explicó que no podía tenerla lista ese mismo día, pero el hombre se alejó unos metros y, al regresar, insistió en dejarle las prendas.

Cuando la mujer abrió la reja para recibirlas, el asaltante la sujetó por la fuerza y la arrastró hasta el interior del establecimiento, cerca de la puerta del baño. Luego se dirigió a la caja registradora y, al no poder abrirla, le exigió que lo hiciera.

Antes de retirarse, el delincuente intentó dejar encerrada a la mujer en el baño. Sin embargo, la situación no terminó allí: al escapar, la amenazó con regresar para matarla si lo denunciaba. Tras la advertencia, escapó. Ahora la investigación busca identificarlo.