“Sin denuncias, el delito no existe”: fuerte campaña en Los Hornos para exigir más seguridad

En medio de la creciente preocupación vecinal por los reiterados hechos delictivos, el Consejo de Instituciones de Los Hornos (CILHO) lanzó una contundente campaña bajo el lema "La seguridad en Los Hornos la hacemos entre todos". A través de un comunicado institucional, la entidad dio a conocer una de las resoluciones prioritarias acordadas en su última asamblea regular y encendió las alarmas sobre la necesidad de registrar los ilícitos que ocurren en la zona.

El documento hace foco en el impacto integral que los robos y asaltos tienen en la comunidad de dicha localidad. “La delincuencia no solo daña el esfuerzo económico de cada hornense, sino que atenta de forma directa contra nuestra vida, nuestra integridad y la de nuestras familias. Ante este escenario: Necesitamos actuar juntos”, advirtieron.

Frente a este complejo panorama, desde el CILHO convocaron a los vecinos con un objetivo clave: "Si fuiste víctima de un delito, sin importar su magnitud, hacé la denuncia formal".

En esa línea, argumentaron que esta acción es vital, ya que "las estadísticas oficiales se corresponden con denuncias reales". En ese sentido, lanzaron una cruda advertencia respecto a cómo se procesa la información en las dependencias estatales: "Sin ellas, para el sistema judicial el delito 'NO EXISTE'".

El planteo busca empoderar a los habitantes de Los Hornos, recordándoles que asentar lo ocurrido es clave para exigir respuestas al Estado. El comunicado subraya que "la denuncia es el único recurso Legal/Institucional con el que contamos como comunidad para reclamar con firmeza la presencia policial y la acción judicial que Los Hornos merece". En esta línea, apuntan directamente a las autoridades competentes, remarcando que el "Ministerio de Seguridad y Fiscalía de Instrucción deben responder".

Por último, el Consejo de Instituciones de Los Hornos ratificó su compromiso de continuar "relevando, informando y gestionando herramientas por y para los vecinos".