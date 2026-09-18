Sobreseyeron a una joven que luchó por su vida en Ensenada

La Justicia de La Plata sobreseyó de manera definitiva a María Maribel Gorosito, imputada por tentativa de homicidio contra su ex pareja, Iván Álvarez Fonseca. El hecho había ocurrido el pasado 13 de enero en la ciudad de Ensenada, aunque, a la luz de las constancias de autos, finalmente se consideró que la imputada actuó en legítima defensa de su vida.

Si bien la fiscalía de actuación había pedido llevarla a juicio, al considerar que Gorosito atacó a Fonseca con un cuchillo “con un claro fin de quitarle la vida”, la jueza de garantías Marcela Garmendia, finalmente, se inclinó por la tesis defensista, para la que se trató de una reacción ante una agresión en un vínculo marcado por años de control, humillaciones, golpes y amenazas.

El fallo, de muy reciente dictado, dio por acreditado ese contexto. Citó testigos, informes interdisciplinarios, un expediente previo de protección familiar y medidas cautelares. También remarc´p que Álvarez Fonseca no aceptaba la separación y que, según los equipos técnicos, el riesgo era alto.

Por eso Garmendia aplicó la perspectiva de género, de acuerdo con la Ley 26.485 y tratados internacionales. La magistrada entendió que el peligro no era un instante puntual, sino permanente, y que no correspondía exigirle a la joven que usara el botón antipánico mientras la agredían. Por eso descartó que hubiera obrado con intención de matar.

Según la resolución, el episodio se produjo en una vivienda de Ensenada, donde Gorosito habría intentado retirarse tras una discusión. El fallo recoge que Álvarez Fonseca la tomó de los brazos, la empujó y la golpeó, y que ella tomó un cuchillo y un tenedor que tenía a mano para repeler el ataque.

Un testigo presencial, amigo del denunciante, describió una relación signada por celos, control y agresiones, y coincidió en que ese día él la sujetó y ella se defendió.

El expediente también suma antecedentes previos, por ejemplo un trámite de protección contra la violencia familiar, informes que calificaron el caso como de riesgo alto y un segundo estudio, de octubre de 2025, en el que se advirtió que el joven minimizaba la violencia y no aceptaba la ruptura.

En la fundamentación, la jueza rechazó dos estereotipos que, según la defensa, habían sesgado la mirada fiscal: que la mujer “eligió quedarse” y que solo es víctima quien no reacciona. Por eso concluyó que la conducta de Gorosito fue justificada y, por eso, dispuso su sobreseimiento.