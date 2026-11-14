Sobreseyeron al bombero detenido que se quiso infiltrar en el operativo del papa León XIV

Este sábado, la jueza María Servini dispuso el sobreseimiento y la liberación de Tomás Natenzon, que estaba detenido desde el domingo tras el operativo de seguridad desplegado por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Justicia tomó esa resolución durante las últimas horas tras recibir el resultado de un informe del Cuerpo Médico Forense, que concluyó que el joven de 25 años podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían.

Previo a este informe, Natenzon había pasado por el Hospital Borda para ser examinado por un cuerpo interdisciplinario. Los resultados de ambos estudios coincidieron en la existencia de problemas de salud mental que incidieron en su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

Con los resultados en mano, la jueza Servini dispuso su sobreseimiento y estableció el compromiso de realizar un tratamiento ambulatorio. Tras la decisión, la intervención quedó en manos de la Justicia Civil, que deberá seguir las cuestiones vinculadas con su situación y el cumplimiento del tratamiento.

Natenzon estaba detenido desde el domingo

Tomás Natenzon fue interceptado en la avenida del Libertador y Kennedy, en Palermo, cuando circulaba en una moto dentro del perímetro restringido para las actividades del León XIV. Según la causa, había atravesado los cercos de seguridad antes de las 10.15 y llevaba un casco blanco, indumentaria similar a la de la policía motorizada, insignias de bomberos y equipos de comunicación.

Además, tenía una credencial apócrifa que lo identificaba como “enlace Vaticano”. La motocicleta Kawasaki llevaba una chapa con características similares a las de un vehículo oficial, junto con balizas y sirenas. El joven afirmó que tenía autorización para intervenir en el operativo y que era radioaficionado, pero no pudo justificar su presencia ante el personal policial.

En el allanamiento posterior en su domicilio, la Policía Federal Argentina (PFA) incautó 47 equipos de comunicaciones, una pistola calibre 9 milímetros, municiones y documentación vinculada con la visita papal. También se hallaron anotaciones sobre sitios, modulaciones y frecuencias del despliegue de seguridad, entre ellas referencias a Palermo, Claypole, Luján y Córdoba.

La investigación le había atribuido provisoriamente los delitos de usurpación de autoridad, supresión de numeración registral y falsificación de documento público. Peritajes preliminares determinaron que tres transceptores Motorola tenían canales asociados con bomberos, protección civil, seguridad y fuerzas policiales; uno de ellos incluía frecuencias de la PFA, entre ellas el canal PF-1, de acceso restringido y encriptado.

En ese sentido, la negativa inicial a excarcelarlo se había fundamentado en el riesgo de que interfiriera en la producción de prueba, ante las pericias pendientes sobre el material electrónico.