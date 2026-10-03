Subió al techo para arreglar el tanque de agua, cayó desde siete metros y murió en La Plata

El accidente ocurrió en una vivienda de calle 25, entre 72 y 73. La víctima había subido para solucionar un problema en el tanque de agua y cayó desde una altura aproximada de siete metros. Fue trasladada al Hospital San Martín, donde falleció.

Un hombre de 66 años murió en La Plata luego de caer desde el techo de su vivienda, ubicada en calle 25, entre 72 y 73. El hecho ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando la víctima había subido para revisar un inconveniente en el tanque de agua de la propiedad.

De acuerdo con la información policial, el hombre, identificado como David Romero, cayó al suelo desde una altura aproximada de siete metros mientras realizaba esa tarea.

Tras el accidente, se solicitó asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín. Sin embargo, pese a su derivación al centro de salud, el hombre falleció.

Cómo ocurrió el accidente

Según el testimonio brindado a los efectivos policiales por su pareja, identificada como Nélida Romero, la víctima había subido al techo de la casa para solucionar un problema en el tanque de agua cuando, por motivos que no trascendieron, cayó al vacío.

El ingreso del hombre al Hospital San Martín fue informado a la Policía por personal de la dependencia policial que presta servicio en el establecimiento sanitario.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, que impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.