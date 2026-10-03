Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Subió al techo para arreglar el tanque de agua, cayó desde siete metros y murió en La Plata

Por Redacción

El accidente ocurrió en una vivienda de calle 25, entre 72 y 73. La víctima había subido para solucionar un problema en el tanque de agua y cayó desde una altura aproximada de siete metros. Fue trasladada al Hospital San Martín, donde falleció.

Un hombre de 66 años murió en La Plata luego de caer desde el techo de su vivienda, ubicada en calle 25, entre 72 y 73. El hecho ocurrió el viernes 2 de octubre, cuando la víctima había subido para revisar un inconveniente en el tanque de agua de la propiedad.

De acuerdo con la información policial, el hombre, identificado como David Romero, cayó al suelo desde una altura aproximada de siete metros mientras realizaba esa tarea.

Tras el accidente, se solicitó asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín. Sin embargo, pese a su derivación al centro de salud, el hombre falleció.

Cómo ocurrió el accidente

Según el testimonio brindado a los efectivos policiales por su pareja, identificada como Nélida Romero, la víctima había subido al techo de la casa para solucionar un problema en el tanque de agua cuando, por motivos que no trascendieron, cayó al vacío.

El ingreso del hombre al Hospital San Martín fue informado a la Policía por personal de la dependencia policial que presta servicio en el establecimiento sanitario.

La causa fue caratulada como “muerte por accidente” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata, que impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?