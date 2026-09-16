Suman otro expediente al jury contra una fiscal

La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires acumuló la causa SJ 805/26 -denuncia de los abogados Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta contra la fiscal de Brandsen Mariana Albisu- a un expediente que ya reunía varias presentaciones en su contra: SJ 641/22 (Gramigna), SJ 651/23 (Barbosa) y SJ 660/23 (Asociación Judicial Bonaerense).

La disposición es del 31 de agosto de 2026 y se supo que el nuevo capítulo se cruza con el caso del ternero mamón “Bigotito”. Matías Rival, peón rural de Brandsen, estuvo más de un año detenido por abigeato agravado, fue condenado en un juicio abreviado luego anulado por Casación y, en un segundo debate, resultó absuelto.

Aún así, la fiscalía reabrió la persecución: ahora apunta a su hermano Martín como autor -él siempre dijo que encontró al animal en la vía pública- y a Matías como encubridor.

La defensa denuncia “espíritu de cuerpo”: tras la absolución, el fiscal de juicio impulsó nuevas imputaciones y la causa volvió a Albisu, que citó de inmediato a ambos hermanos a declarar bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal, según la presentación, para evitar la prescripción.

Los letrados sostienen que los Rival, aunque imputados, son víctimas de un sistema que insistió contra dos trabajadores rurales por un animal que no robaron. En paralelo tramitan una investigación por supuestos falsos testimonios en el juicio, el jury contra Albisu y denuncias disciplinarias contra la jueza y el fiscal del abreviado.