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A la altura de Camino Centenario y 419

Susto por un choque entre un micro y un camión en Villa Elisa

así quedó el micro involucrado en el siniestro vial / EL DIA

Por Redacción

En medio de una jornada marcada por las lluvias, un choque entre un colectivo de la línea 273 y un camión generó tensión y un gran susto en la zona norte de La Plata. El accidente ocurrió en Camino Centenario y 419, en Villa Elisa, y motivó la intervención de personal policial y el SAME.

En base siempre a lo informado por voceros, el impacto involucró a un ómnibus Mercedes-Benz, interno 202 de la línea 273, y a un camión Mercedes-Benz Atego 1419. Por motivos que no fueron precisados, ambos vehículos colisionaron en esa intersección, en un contexto de calzada mojada por las precipitaciones.

Tras el choque, se solicitó asistencia médica para evaluar a los involucrados. Una ambulancia del SAME llegó al lugar, donde el personal de salud constató que no había personas heridas.

Según fuentes policiales, los conductores intercambiaron sus datos y no fue necesario iniciar actuaciones judiciales por el hecho. Si bien el episodio generó preocupación por la presencia de un colectivo de pasajeros y un camión involucrados, por fortuna pese al impacto no se registraron consecuencias físicas para quienes participaron del siniestro.

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