Vecinos de City Bell manifestaron su preocupación por una serie de robos registrados en la zona de calle 451 y 21 C y en otras arterias cercanas. Según denunciaron ante EL DÍA, los episodios se producen durante la noche y bajo una modalidad que genera alarma: arrojan piedras contra las puertas de las viviendas para provocar la salida de sus ocupantes y luego atacarlos.

De acuerdo con los testimonios vecinales, ya se registraron un par de hechos con características similares, lo que encendió las alertas entre quienes viven en el barrio. La preocupación crece ante la posibilidad de que los episodios se repitan y afecten a más familias.

La modalidad denunciada consiste en generar una situación de aparente alarma en el frente de las casas. Cuando los vecinos salen para ver qué sucede, los delincuentes aprovecharían ese momento para sorprenderlos y concretar los ataques.

Ante este escenario, los frentistas esperan que se refuerce la prevención y se adopten medidas de seguridad en el sector.