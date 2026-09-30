Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
HUBO CRUCES Y FRASES CARGADAS DE EMOCIÓN

Tensa audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona

Ayer declararon cuatro de los siete imputados por el deceso del ex entrenador de Gimnasia. El proceso transita su última etapa
El juicio por la muerte de Diego atraviesa sus últimos capítulos / Web

Por Redacción

El juicio por la muerte de Diego Maradona ingresó en su recta final luego de las últimas declaraciones de varios de los imputados. Durante la audiencia, Leopoldo Luque, Pedro Di Spagna, Agustina Cosachov y Nancy Forlini expusieron sus versiones sobre la atención médica que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

Luque, neurocirujano y uno de los principales acusados, negó haber sido el responsable exclusivo de la salud del exfutbolista. Sostuvo que siempre actuó de buena fe y afirmó que la muerte fue “un evento súbito, agudo e irreversible”.

El médico también apuntó contra Di Spagna y cuestionó que se lo señalara como el encargado de toda la atención médica. “No tengo nada que esconder”, sostuvo Luque, quien además aseguró que siempre estuvo preocupado por la salud y las adicciones de Maradona.

A su turno, Pedro Di Spagna afirmó tener la “conciencia tranquila” y sostuvo que nunca fue el responsable de la salud del astro.

Por su parte, Agustina Cosachov defendió el tratamiento farmacológico que había indicado. “Siempre estuve comprometida. Lamento todo lo que pasó. Hice lo mejor que pude”, expresó

También declaró Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, quien sostuvo que Luque y Cosachov eran los médicos tratantes.

Ahora el proceso entra en una de sus etapas centrales: los alegatos. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari tendrán cuatro horas para exponer el 8 de octubre. Las querellas alegarán los días 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas lo harán el 20, 21 y 22 de ese mes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?