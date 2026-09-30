Tensa audiencia por la muerte de Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona ingresó en su recta final luego de las últimas declaraciones de varios de los imputados. Durante la audiencia, Leopoldo Luque, Pedro Di Spagna, Agustina Cosachov y Nancy Forlini expusieron sus versiones sobre la atención médica que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

Luque, neurocirujano y uno de los principales acusados, negó haber sido el responsable exclusivo de la salud del exfutbolista. Sostuvo que siempre actuó de buena fe y afirmó que la muerte fue “un evento súbito, agudo e irreversible”.

El médico también apuntó contra Di Spagna y cuestionó que se lo señalara como el encargado de toda la atención médica. “No tengo nada que esconder”, sostuvo Luque, quien además aseguró que siempre estuvo preocupado por la salud y las adicciones de Maradona.

A su turno, Pedro Di Spagna afirmó tener la “conciencia tranquila” y sostuvo que nunca fue el responsable de la salud del astro.

Por su parte, Agustina Cosachov defendió el tratamiento farmacológico que había indicado. “Siempre estuve comprometida. Lamento todo lo que pasó. Hice lo mejor que pude”, expresó

También declaró Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, quien sostuvo que Luque y Cosachov eran los médicos tratantes.

Ahora el proceso entra en una de sus etapas centrales: los alegatos. Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari tendrán cuatro horas para exponer el 8 de octubre. Las querellas alegarán los días 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas lo harán el 20, 21 y 22 de ese mes.