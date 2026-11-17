Un importante despliegue policial se registró durante la madrugada de ayer en Los Hornos, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una posible usurpación en un predio ubicado en 155 y 54.

Al llegar, los efectivos del Comando de Patrulla encontraron tres focos de incendio dentro del terreno y solicitaron la intervención de Bomberos. Sin embargo, mientras se desarrollaban las tareas, varios hombres comenzaron a arrojar piedras contra los uniformados.

La situación escaló cuando uno de los involucrados, que no pudo ser identificado, fue visto con una faca y una lanza en sus manos. Ante las agresiones, distintos efectivos utilizaron escopetas policiales para efectuar disparos de estruendo al campo, con el objetivo de dispersar a los atacantes y evitar que continuaran las agresiones.

Finalmente, ante el riesgo para la integridad del personal y la hostilidad del grupo, los policías decidieron replegarse del lugar.

La UFI N° 2 tomó intervención y dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de averiguación de ilícito. No se informaron detenciones por el episodio.