Tensión en pleno centro comercial de La Plata: un hombre atacó a palazos a una pareja

Un grave episodio de violencia alteró la tranquilidad del centro comercial platense esta tarde. En la concurrida cuadra de la calle 12 entre 58 y 59, un hombre atacó a golpes a otras dos personas y desató momentos de tensión entre los peatones que circulaban por el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30, frente a la sucursal del Banco Provincia, y reavivó los fuertes reclamos vecinales por la falta de seguridad en la zona. Rápidamente, en un efectivo accionar, los efectivos lograron atrapar al implicado y lo trasladaron a la sede policial.

Según el relato de los testigos, el conflicto se originó a partir de una disputa entre los individuos que suelen pedir dinero en el sector de los cajeros automáticos. En medio de la pelea, el agresor arremetió con un palo contra un hombre y una mujer.

En base a las imágenes de los minutos posteriores al hecho de violencia, los testigos individualizaron al acusado que vestía una campera negra, una gorra blanca y una mochila roja, cuando caminaba armado entre los clientes de los locales y los alumnos que salían de las escuelas cercanas.

Como consecuencia de la brutal agresión, ambas víctimas terminaron con sus rostros ensangrentados. Los heridos buscaron refugio en los frentes de los comercios aledaños, donde recibieron las primeras asistencias por parte del personal policial que acudió a la escena y de los propios transeúntes consternados por la situación.

El lamentable suceso desató el hartazgo de los vecinos y trabajadores. Al mismo tiempo, los comerciantes y vecinos aseguran haber radicado una serie de denuncias ante el Municipio, las autoridades de la entidad bancaria y a la Policía para exigir medidas de prevención. Sin embargo, afirman que nadie asume la responsabilidad del problema.