Un clima de extrema tensión se vive por estas horas en la localidad de Punta Lara, donde José Luis "Puma" Haile protagonizó un nuevo episodio policial. El platense, de 67 años, ingresó por la fuerza a una propiedad ubicada en la intersección de las calles 96 y 9, tras argumentar que le pertenece y que se encontraba usurpada desde hace casi una década. Sin embargo, pese a resistirse, terminó detenido por efectivos de la Policía.

Rodeado por efectivos de la fuerza bonaerense que acudieron ante el conflicto vecinal, Haile permaneció "atrincherado" en el interior del inmueble junto a su hijo y detalló: “Estoy resistiendo, entré y se armó un quilombo bárbaro. Estamos esperando que vengan de la fiscalía”.

Horas antes, el propio Haile reveló su decisión de actuar por mano propia ante la falta de respuestas frente a sus denuncias formales: “Estoy recuperando mi casa después de 9 años de usurpación y después de haber denunciado todo en la Fiscalía 17. Me archivaron la causa, no me dieron respuestas, entonces vine y entré a mi casa”.

Meses atrás, Haile cobró notoriedad en la Ciudad luego de haber sido detenido con una camiseta de la selección brasileña en el país vecino.

Conocido también como “El Puma”, fuentes policiales indicaron que vive hace dos años en Brasil. Actualmente se encuentra con prisión preventiva por “injuria racista” hacia una empleada en Copacabana, a quién habría llamado “Negra puta”.

El hecho, ocurrido el lunes, fue denunciado por otro argentino que estaba en el supermercado “Mundial”, quién aseguró haber presenciado los comentarios del platense a la joven e intervino al ver su situación de vulnerabilidad.