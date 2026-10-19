Tensión en Tolosa por un auto que se prendió fuego

Un momento de tensión se vivió en la intersección de las calles 117 y 532, en la localidad de Tolosa, cuando un auto comenzó a incendiarse en medio de la calzada. Las imágenes registradas por los testigos muestran al vehículo marca Ford Escort, detenido sobre la senda peatonal con llamas sobre el capot y una densa columna de humo.

El fuego se propagó rápidamente por la parte frontal del rodado, lo que generó alerta entre los conductores que transitaban por la zona. En el lugar se encontraban personas observando la situación, mientras alertaban a los Bomberos y las llamas consumían el motor y la cabina del vehículo.