Tensión en Tolosa por un hombre armado que fue descubierto en pleno operativo

Un confuso y peligroso episodio tuvo lugar durante la jornada de este domingo en la localidad platense de Tolosa, donde un hombre, de 47 años, terminó aprehendido luego de intentar engañar a la Policía y descartar un arma de fuego de grueso calibre que se encontraba montada y lista para el disparo.

El hecho se desencadenó a partir de un alerta radial emitida por el servicio de emergencias 911, que daba cuenta de un presunto robo en proceso acompañado de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la Avenida 520 entre las calles 10 y 11. Ante la gravedad de la denuncia, personal del Comando de Patrullas acudió rápidamente al lugar, contando con el apoyo táctico de efectivos motorizados.

Al arribar a la cuadra indicada, los uniformados no advirtieron ninguna situación ilícita a simple vista, pero procedieron a entrevistarse con un frentista que se encontraba en el lugar. El sujeto les aseguró con total tranquilidad a los agentes que no había escuchado ningún disparo ni había presenciado robo alguno en la zona.

Sin embargo, la actitud del vecino dio un giro inesperado que lo delató. Tras brindar su testimonio, el hombre se dispuso a retirarse caminando por un pasillo y, en ese preciso momento, los efectivos advirtieron que extrajo un arma de su cintura y la arrojó hacia unos pastizales cercanos para intentar deshacerse de la evidencia. Ante esta maniobra, el personal policial accionó con rapidez, logró reducir al individuo y concretó su inmediata aprehensión.

Al inspeccionar la maleza y recuperar el objeto descartado, los agentes incautaron una pistola marca Browning calibre .45 junto a seis proyectiles. Según precisaron los voceros del caso, el arma representaba un enorme peligro, ya que se encontraba con munición en la recámara y el martillo montado.

Paralelamente, los oficiales continuaron realizando averiguaciones en el barrio para intentar esclarecer el llamado original al 911, pero no lograron dar con ningún damnificado que acreditara el supuesto asalto inicial.

El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Sexta de Tolosa y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo. La magistrada interviniente convalidó lo actuado por el personal de seguridad y dispuso que el acusado sea remitido a primera audiencia judicial bajo la carátula de "abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego".