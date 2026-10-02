Tensión en un sector de Villa Alba por un presunto intento de ocupación en un terreno

Escenas de tensión y enfrentamientos se registraron este viernes en un amplio terreno ubicado en la intersección de las calles 118 y 604, en el barrio de Villa Alba. Decenas de familias encabezaron un intento de ocupación de un loteo tras denunciar haber sido víctimas de una estafa relacionada con la venta de terrenos irregulares.

El conflicto escaló rápidamente con la llegada de un grupo de personas que intentó impedir el asentamiento y la presencia de efectivos policiales junto a personal de la Secretaría de Seguridad municipal. De acuerdo con las imágenes registradas en el lugar por los propios damnificados, el clima en el predio se volvió muy hostil ante la falta de documentación legal y las agresiones de quienes intentaban desalojar el espacio.

En los videos filmados durante la jornada, un vecino del barrio reflejó el malestar generalizado de los frentistas: "La gente agarró, cansada de que la estafen". Según relataron desde el terreno, en el lugar "había más de 100 familias acá", quienes decidieron organizarse para exigir respuestas concretas sobre el dinero entregado.

Asimismo, el testigo describió la violencia con la que irrumpieron los grupos que buscaban expulsarlos del predio: "Amenazaron de muerte a la gente estafada con los terrenos truchos".

En otras declaraciones vecinales durante la tarde, en el lugar se hicieron presente patrullas policiales y de la Comuna mientras las familias intentaban permanecer en el perímetro del descampado. "Gente totalmente estafada que le vendieron terrenos sin papeles y vinieron a reclamar lo suyo", remarcó uno de los presentes.