Tensión por un intento de usurpación en La Plata: incidentes y enfrentamiento con la policía

El episodio ocurrió en 118 y 604, donde unas 50 personas fueron detectadas dentro de un predio de varias manzanas. Según el parte policial, hubo barricadas, fuego y piedrazos contra los efectivos. El conflicto vuelve a encenderse en la zona, donde ya se habían registrado episodios días atrás.

Un nuevo episodio de tensión se registró este lunes en Villa Elvira, en medio de un conflicto por terrenos que vuelve a generar preocupación en la zona. Esta vez, el operativo policial se desplegó en 118 y 604, donde unas 50 personas fueron detectadas dentro de un predio de al menos cuatro manzanas, en el que presuntamente intentaban demarcar lotes.

De acuerdo con el parte policial, cuando llegaron los efectivos, varias personas comenzaron a cubrirse el rostro y a levantar barricadas con palos, neumáticos y piedras, que luego prendieron fuego. Ante esa situación, los agentes intentaron dialogar con el grupo y solicitaron que abandonara el lugar, pero la orden fue rechazada.

Siempre según la versión policial, el grupo se volvió hostil y algunos de sus integrantes comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos. Frente a los incidentes, intervino personal de Infantería, que utilizó municiones de estruendo y antitumulto para dispersar a las personas que permanecían en el predio.

En medio del operativo, un joven de 18 años fue aprehendido. Según el informe, habría intentado agredir a los policías con una gomera, que fue secuestrada en el procedimiento.

La causa fue caratulada como tentativa de usurpación y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ N° 17 a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

Un conflicto que vuelve a encenderse

El nuevo episodio vuelve a poner la atención sobre la situación de los terrenos de Villa Elvira, donde ya se habían registrado incidentes días atrás. La presencia de grupos que buscan ocupar o delimitar parcelas mantiene la preocupación en el sector.

Por el momento, resta establecer si las personas involucradas en el procedimiento de este lunes son las mismas que participaron de los episodios anteriores y cuál es la situación judicial del predio.