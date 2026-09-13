Tensión tras el incendio de dos autos en La Plata

Este domingo por la tarde, dos vehículos ardieron en llamas mientras transitaban por distintas calles de la ciudad. Los episodios ocurrieron con pocos minutos de diferencia y generaron momentos de preocupación entre los vecinos, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

El primer hecho tuvo lugar en la localidad de Tolosa, en la calle 527 entre 4 y 5. Allí, un Chevrolet Corsa que avanzaba por la cuadra comenzó a prenderse fuego por motivos desconocidos. Ante la rápida expansión de las llamas, una dotación de bomberos acudió a la escena para sofocar el fuego y asegurar el perímetro.

Poco después de las 15, un incidente similar alarmó a los frentistas de las inmediaciones de la Plaza Malvinas. Un Fiat Mobi sufrió un desperfecto en la calle 50 entre 18 y 19 y se incendió a los pocos metros. Al igual que en el caso anterior, los ocupantes lograron descender a tiempo del habitáculo y resultaron ilesos a pesar de la voracidad del siniestro. El personal de bomberos, en cuestión de minutos, acudió a la escena y sofocó las llamas que se apoderaban del vehículo.