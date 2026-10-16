La etapa de prueba del juicio oral contra un jugador de rugby del Club San Luis acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por un hecho ocurrido en 2017, concluyó en La Plata tras tres jornadas de audiencias. La denunciante declaró durante dos horas y brindó detalles del episodio que denunció, mientras que varias personas que estuvieron en la fiesta aportaron sus testimonios sobre aquella noche. Los alegatos fueron fijados para el lunes 26 de octubre.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata. La acusación está en manos del fiscal Lucas Domski, mientras que la joven denunciante es representada por las abogadas Sofía Caravelos y Guadalupe Godoy. Por su parte, F. Seco. cuenta con la defensa del abogado Alfredo Gascón.

La primera en declarar fue la joven, quien durante aproximadamente dos horas reconstruyó lo sucedido. Por momentos, se mostró angustiada al recordar el episodio y dejó una frase que sintetizó cómo describió su experiencia: “Sentí que perdía soberanía sobre mi cuerpo”.

Los testimonios sobre la fiesta

A lo largo de las tres jornadas declararon varias mujeres que estuvieron en la reunión en la que, según la denuncia, ocurrió el abuso. Entre ellas se encontraba una amiga cercana de la joven, quien contó que la denunciante le relató lo sucedido pocos días después del episodio.

Uno de los aspectos que surgió de las declaraciones fue el estado de ebriedad de la joven durante la fiesta. Varias testigos señalaron que la habían visto alcoholizada y una de ellas aseguró que la observó ingresar junto con F.S. a un pequeño cuarto, donde habría ocurrido el hecho investigado.

Esa misma testigo contó que advirtió a otro joven que ambos estaban entrando al lugar y que la chica estaba muy borracha. Según su relato, el muchacho se dirigió hacia allí. “El pibe se fue como no queriendo perderse algo”, expresó al describir la situación.

Durante las audiencias también aparecieron referencias a situaciones de incomodidad vinculadas al grupo de jóvenes que participaba de esas reuniones. Una de las testigos explicó que no tenía ganas de asistir a la fiesta, pero que finalmente acompañó a una amiga. “Yo no quería ir, le hice la gamba a una amiga porque siempre me hacen sentir muy incómoda estos chicos y fue la única vez que fui a una fiesta en San Luis y acá estoy declarando como testigo”, sostuvo.

Además, declararon otras dos personas que habían estado en la fiesta, aunque sus testimonios aportaron menos precisiones sobre lo sucedido.

La versión del acusado

Durante el debate también declaró F.S., quien negó la acusación. Según su versión, el encuentro sexual ocurrió de común acuerdo y no se produjo el episodio en los términos relatados por la denunciante.

En su exposición, también vinculó la aparición de acusaciones públicas contra él y otros integrantes del club con una mayor visibilidad de las denuncias por violencia sexual. En ese contexto, hizo referencia a casos como el de Thelma Fardin y a la difusión de consignas como “No es no”.

Con el cierre de la etapa de prueba, el proceso ingresará ahora en una instancia decisiva. El lunes 26 de octubre será el turno de los alegatos, cuando la fiscalía, la querella y la defensa expongan sus conclusiones sobre los testimonios y las pruebas incorporadas durante el juicio.

Una causa que tardó años en llegar a juicio

El hecho investigado ocurrió en febrero de 2017, durante una fiesta en el country Los Ceibos. La denuncia fue presentada en noviembre de 2018. Según los antecedentes de la causa, los jóvenes señalados integraban las categorías 1998-2000 del Club San Luis.

En un primer momento, fueron señalados tres rugbiers por su presunta participación en un caso de abuso sexual agravado. Sin embargo, solo F.S. llegó a esta instancia de juicio oral. De los otros dos involucrados, uno era menor de edad al momento del episodio y recibió una sentencia en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras que el tercero nunca fue identificado.

Otro aspecto que marcó el recorrido judicial fue el tiempo transcurrido hasta la realización del debate. Según los antecedentes del expediente, varios magistrados de La Plata se excusaron de intervenir en la causa por pertenecer al Club San Luis o mantener algún tipo de vínculo con la institución.

Ahora, con las pruebas ya incorporadas, las partes deberán presentar sus alegatos ante el tribunal. Esa instancia será clave para que cada una fundamente su posición antes de que los jueces avancen hacia una resolución.