Terror al volante: golpes y amenazas en pleno viaje

Dos conductores de aplicaciones de viajes sufrieron violentos robos en las últimas horas en la región. En ambos casos, los delincuentes los abordaron mientras trabajaban y utilizaron armas de fuego para amenazarlos. Uno de los choferes fue despojado de sus pertenencias en Villa Elvira, mientras que al otro lo golpearon y le robaron el auto en Ensenada. Los episodios vuelven a exponer los riesgos que enfrentan quienes salen a la calle a ganarse la vida al volante.

Según pudo saber EL DIA, uno de los hechos ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 21.45, en la zona de 85 y 28, en Villa Elvira. El conductor, de 33 años, trabajaba para la aplicación DiDi cuando recibió un pedido de viaje a pocas cuadras de donde se encontraba. Al llegar, vio a una joven y a un muchacho, ambos de entre 18 y 20 años, que le hicieron señas para que detuviera la marcha.

El chofer permitió que los dos subieran al vehículo, pero enseguida la situación cambió. De acuerdo con su relato, escuchó el sonido de un arma al ser cargada y sintió que le apoyaban una pistola en la cabeza. El joven que estaba en el asiento del acompañante le ordenó que mirara hacia adelante, mantuviera las manos sobre el volante y entregara el celular junto con la contraseña.

Mientras lo amenazaban, apareció un tercer sospechoso que abrió la puerta del acompañante. Instantes después, el conductor sintió otro objeto en las costillas y advirtió que un segundo hombre lo apuntaba con un arma. “Bajate del auto y corré”, le ordenaron, según consta en la denuncia.

Sin oponer resistencia, el chofer tomó su billetera y salió corriendo. Los sospechosos escaparon por la calle 85 en dirección a 30 y desaparecieron de su vista. El hombre pidió ayuda a personas que se encontraban en las inmediaciones y dio aviso al 911. En este caso, los asaltantes no se llevaron el vehículo, pero lo intimidaron con armas a centímetros de su cuerpo.

El segundo episodio ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en Ensenada, cuando un conductor de Uber, de 40 años, circulaba por la calle 39 en dirección a 126 para buscar a un pasajero. Al llegar a esa esquina, fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en dos motos, mientras otro sospechoso se acercó a pie.

Según denunció, el hombre armado lo apuntó con una pistola y lo obligó a bajar del Chevrolet Prisma que conducía. Antes de apoderarse del auto, lo golpearon en la cabeza con los puños y con el arma. También le robaron la billetera, que contenía documentación, las llaves de su casa y del auto.

El ataque habría sido cometido por entre seis y ocho hombres, que llevaban capucha, según la descripción aportada por la víctima.

Los hechos vuelven a poner el foco en la vulnerabilidad de quienes pasan horas al volante, muchas veces de noche, para sostener sus ingresos. En cuestión de segundos, una jornada laboral puede transformarse en una situación de extrema violencia.