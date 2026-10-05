Terror en la Avenida 520: balearon un colectivo de larga distancia que ingresaba a La Plata

Un episodio dramático de inseguridad se vivió en uno de los principales accesos a La Plata. Un micro de la empresa Carbus que regresaba desde Luján recibió una serie de balazos en la bajada de la Avenida 520, provocando momentos de pánico y angustia entre los pasajeros que viajaban a bordo.

El testimonio de Virginia, una de las pasajeras del transporte, da cuenta del grave peligro al que estuvieron expuestos. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 19 cuando el colectivo se disponía a ingresar a la ciudad.

"El chofer estaba indignado porque era la tercera vez en la semana que le pasaba algo así. Pero esta vez corroboró que no había sido una piedra por el ruido, sino una bala. Lo cuento y no lo creo aún", relató la mujer a EL DIA.

Según el relato de la víctima, el impacto del proyectil dio justo en la estructura del ventanal, evitando lo que podría haber sido una tragedia fatal dentro de la unidad. "Gracias a Dios la bala pegó en el aluminio de la ventana, porque si pasaba el vidrio no lo contaba", detalló la pasajera, quien además explicó que tras el impacto tuvieron que quitarse esquirlas y astillas del cuerpo.

Posteriormente al hecho, el chofer realizó la correspondiente denuncia en el puesto policial ubicado en la bajada de Diagonal 74. Sin embargo, la angustia se apoderó de quienes viajaban: "Cuando bajé del micro nos miramos desde abajo, pero estaba tan cansada que me fui a mi casa muy angustiada".

El ataque volvió a encender la alarma entre los usuarios que transitan a diario los accesos a la capital bonaerense. Virginia visibilizó las falencias de infraestructura y la desprotección que se vive al circular por ese tramo.

"Yo uso la subida de 520 muy seguido por cuestiones deportivas de mis hijos y de ahora en más no lo haré más. Es muy peligroso, mala señalización, iluminación ni hablar y estás regalado porque no hay nadie que nos cuide. Triste realidad", sentenció.