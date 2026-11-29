Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar en La Plata, donde un adolescente de 16 años y su hermano fueron interceptados, apuntados y atacados con un arma de fuego por un hombre que circulaba en motocicleta junto a una mujer en la intersección de calle 2 y 66. Pese a que el agresor efectuó un disparo hacia los jóvenes, ninguno resultó herido.

Según consta en la denuncia penal, el hecho ocurrió este sábado alrededor de las 21:30 de esa misma noche. El denunciante relató que caminaba junto a su hermano por la rambla tras haber realizado compras en un kiosco de la zona y que, al tomar calle 66 desde 1 hacia 2, fueron cruzados en la esquina por una moto Mondial 110 cc de color negro.

En el rodado viajaban un hombre —vestido con remerón negro y bermuda clara de jean— y una mujer, ambos sin casco y a cara descubierta. De acuerdo con la presentación policial, el conductor frenó, los observó y llevó la mano a la cintura para exhibir un arma de fuego con la que primero los apuntó sin mediar palabra.

Ante la amenaza, los hermanos quedaron paralizados. Lejos de retirarse, el motociclista descendió del vehículo y los encaró, mientras su acompañante avanzaba unos metros en la moto por calle 2 en dirección a 65.

Frente a ellos, el agresor volvió a extraer el arma y efectuó una detonación en línea recta, disparo que por fortuna no impactó en ninguno de los dos. Tras abrir fuego, el sujeto corrió hacia donde se encontraba la mujer e ingresó junto a ella y la motocicleta a un domicilio ubicado en calle 2 entre 65 y 66.

En su declaración ante la policía, el joven manifestó que no conocen a los agresores y señaló que llamaron al 911 en 10 ocasiones tras el ataque. Además, pidió instar la acción penal contra el hombre que los agredió con el arma de fuego y aportó los datos de un testigo presencial.