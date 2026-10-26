Tiempo de alegatos en el juicio por presunto abuso en una fiesta

El juicio oral por un presunto abuso sexual grupal ocurrido durante una fiesta en 2017 llega a una instancia decisiva. Tras tres jornadas de audiencias y el cierre de la etapa de prueba, la fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones ante el Tribunal Oral en lo Penal I de La Plata. Después, los jueces deberán definir cuándo darán a conocer el veredicto.

El debate tiene como único acusado a un exintegrante de las categorías juveniles del Club San Luis, señalado por un hecho que habría ocurrido en el country Los Ceibos, durante una fiesta de jóvenes. La acusación está a cargo del fiscal Lucas Domski, mientras que la denunciante está representada por las abogadas Sofía Caravelos, Guadalupe Godoy y Martina Wall. La defensa del imputado es un cargo del letrado Alfredo Gascón.

La causa investiga un episodio ocurrido en 2017 y denunciado en noviembre de 2018. Según la acusación, la joven tenía 17 años y estaba alcoholizada cuando, durante la fiesta, se apartó con uno de los asistentes hacia un espacio cerrado. Allí habría expresado que no quería que el encuentro avanzara más allá de los besos. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, luego ingresaron otros dos jóvenes y los tres habrían abusado sexualmente de ella.

La investigación tuvo inicialmente a tres jóvenes bajo sospecha, pero solo uno llegó a este juicio oral. Uno de los señalados era menor de edad al momento del hecho y su situación fue abordada por la Justicia juvenil, mientras que el tercer participante no pudo ser identificado. La causa correspondiente al acusado mayor de edad avanzó por separado y recién llegó a debate ocho años después.

Durante las audiencias realizadas los días 13, 14 y 15 de octubre declararon la denunciante, el imputado y varios testigos que estuvieron en aquella fiesta. La joven reconstruyó lo sucedido durante aproximadamente dos horas y, en su testimonio, describió el impacto que tuvo la experiencia. Algunos testigos aportaron detalles sobre el estado en que se encontraba y sobre el momento en que habría ingresado junto al acusado a un pequeño cuarto.

El imputado también declaró ante el tribunal y negó la acusación. Sostuvo que el encuentro sexual había sido consentido, en oposición a la versión expuesta por la denunciante.

En la antesala de los alegatos, la joven denunciante publicó una carta abierta en la que volvió sobre las consecuencias que, según expresó, le dejó el episodio y cuestionó el recorrido judicial que debió atravesar. “Siento que ese día algo dentro mío se rompió, que me arrebataron una parte de mí, mi soberanía”, escribió.

En el texto también relató el desgaste emocional que le significó tener que contar lo ocurrido en reiteradas oportunidades y criticó las demoras del proceso, que se extendió durante años. Además, señaló que la división de la investigación en dos causas implicó tener que declarar en instancias diferentes. La joven, que actualmente vive en el exterior, no podrá estar presente en los alegatos y seguirá esta etapa de manera virtual.

La carta también incluyó cuestionamientos sobre el trato recibido y sobre la necesidad de que el proceso judicial garantice imparcialidad y respeto hacia quienes denuncian hechos de violencia sexual. “Denunciar un abuso no debería costar más caro que cometerlo”, sostuvo en el cierre.

La acusación que llegó a juicio es por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación de dos o más personas y por la intervención de un menor de edad.