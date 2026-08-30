Tiene 14 años y viajaba en una moto robada en Gonnet

Un menor de edad y un joven fueron aprehendidos en Gonnet luego de que intentaran escapar al advertir la presencia de un patrullero mientras circulaban en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por hurto.

El procedimiento ocurrió en inmediaciones de Camino Centenario y 502, cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona y observaron a dos hombres a bordo de una Honda CB 190 sin dominio colocado.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron la moto y emprendieron la fuga a pie. Sin embargo, fueron alcanzados y reducidos por los agentes.

Durante el procedimiento, los policías constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia de hurto radicada el 28 de julio pasado en la comisaría Cuarta. Los aprehendidos fueron un joven de 18 años y un adolescente de 14, por lo que se dio intervención a la Justicia ordinaria y al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.