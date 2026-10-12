Tiene 17 años, le robó el auto al padre, chocó, volcó y huyó con amigos

Un fuerte choque seguido de un vuelco dejó dos hombres heridos este domingo por la noche en La Plata. El accidente ocurrió alrededor de las 20.10 en la calle 609, entre 122 bis y 123, de Villa Ponsati, cuando un Toyota Corolla negro, manejado por un adolescente, colisionó contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado.

De acuerdo con la información policial, a raíz del impacto dos hombres que estaban en el Peugeot sufrieron lesiones. En tanto, el Toyota volcó y sus ocupantes se retiraron del lugar después del accidente. Más tarde, el padre del menor fue a buscar su auto y los vecinos casi lo linchan. Incluso terminó hospitalizado.

Lo cierto es que por causas que se investigan, el Toyota Corolla, conducido por un chico de 17 años, que le habría sacado sin permiso el auto a su papá, impactó contra el Peugeot 206, que estaba estacionado sobre la calle 609. En el vehículo estacionado se encontraban Arnaldo Andrés Barreiro, de 34 años, quien estaba en la parte trasera, y José Cuenca, de 29. Ambos sufrieron lesiones como consecuencia de la colisión.

Barreiro fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata. Según el parte policial, se encontraba fuera de peligro.

El padre del adolescente también fue hospitalizado

Tras el accidente, el conductor del Toyota y los otros menores que lo acompañaban se retiraron del lugar corriendo, según testigos. Posteriormente, llegó el padre del adolescente, de 53 años, y de acuerdo con el informe oficial, fue agredido por vecinos por lo que tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

En el lugar del accidente se realizaron pericias para establecer cómo se produjo la colisión. Además, la Policía secuestró los dos vehículos involucrados y tomó declaraciones testimoniales.

La causa fue caratulada como "lesiones culposas" y quedó a cargo de la fiscalía de turno del Departamento Judicial La Plata. La investigación busca determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.