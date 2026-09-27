Tiraron al piso a una policía para arrebatarle la moto en San Carlos

Dos jóvenes de 22 años fueron detenidos en las últimas horas en La Plata, acusados de haber intentado robarle la motocicleta a una mujer policía en plena vía pública. La intervención de la víctima, que se encontraba armada y dio la voz de alto, hizo que los sospechosos desistieran y escaparan, aunque fueron localizados poco después tras un operativo cerrojo.

El episodio ocurrió en 138 bis y 32, en San Carlos. Es Según informaron fuentes, la mujer se encontraba junto a su moto cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en otro rodado. De acuerdo con la denuncia, uno de ellos la empujó para intentar hacerla caer y sustraerle el vehículo, mientras el otro habría intentado forzar el tambor de arranque.

En ese momento, la víctima extrajo su arma reglamentaria y dio la voz de alto. Ante esa situación, los sospechosos desistieron del robo y escaparon a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

A partir del aviso, efectivos que recorrían la zona desplegaron un operativo cerrojo. Minutos después, los dos hombres fueron observados en 522 entre 30 y 31, donde se inició un seguimiento que terminó con la aprehensión de ambos.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre sus prendas un destornillador y una cinta aislante negra, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y quedó en manos de la UFI N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien avaló el procedimiento y dispuso que los aprehendidos sean trasladados para comparecer ante la Justicia.

Pero la investigación sumó un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores. Según consta en el parte policial, ambos detenidos ya se encontraban sindicados como presuntos autores en otros tres expedientes vinculados con robos o hurtos de motocicletas.

Se trata de una causa por robo de motovehículo y otras dos por hurto de motocicletas, todas iniciadas en 2026 y tramitadas ante distintas fiscalías.

Ahora, además de determinar su responsabilidad en el intento registrado en Ringuelet, la Justicia deberá establecer si existe vinculación entre los sospechosos y aquellos hechos que ya eran investigados. Los elementos secuestrados y los antecedentes incorporados al expediente serán analizados durante las próximas horas.