Tiros, corridas y vecinos en alerta por la inseguridad en San Carlos

La noche volvió a quedar marcada por la inseguridad en el barrio de San Carlos. En cuestión de horas, dos episodios ocurridos a pocas cuadras de distancia volvieron a poner en alerta a vecinos y comerciantes de la zona, que aseguran estar cada vez más expuestos, especialmente durante la noche. Hubo un intento de robo que terminó con disparos, una persecución a pie y delincuentes que lograron escapar; y poco después, otro procedimiento policial terminó con un joven aprehendido y una moto secuestrada.

El primero de los hechos ocurrió en la zona de 139 y 35 y generó enorme temor entre quienes se encontraban en el lugar. Según pudo saber EL DIA, dos delincuentes intentaron cometer un robo y fueron puestos en fuga por vecinos y una mujer policía que se encontraba en las inmediaciones.

La situación fue registrada en un video al que tuvo acceso este diario. En las imágenes se observa a los sospechosos correr por la calle mientras, de fondo, se escuchan varias detonaciones. La alarma vecinal también se activó ante el episodio, en medio de la desesperación de quienes se encontraban en la zona.

Los delincuentes finalmente lograron escapar a pie y, hasta el momento, permanecen prófugos. La investigación busca determinar quiénes fueron los autores del intento de robo y establecer qué ocurrió durante los momentos de mayor tensión, además de identificar de dónde provinieron los disparos escuchados durante la huida.

El episodio volvió a generar preocupación entre los frentistas y comerciantes de ese sector de San Carlos. Según expresaron vecinos, durante las noches la zona queda especialmente vulnerable y describen algunas calles como una “tierra de nadie”.

El temor no se limita a quienes tienen locales. También alcanza a los vecinos que regresan de trabajar o deben salir de sus casas de noche. En ese contexto, aseguran que la falta de presencia preventiva aumenta la sensación de exposición frente a los delincuentes.

OTRA PERSECUCIÓN

Mientras todavía persistía la preocupación por el episodio de los disparos, a pocas cuadras se produjo otro procedimiento que terminó con un sospechoso aprehendido.

El hecho se inició en 39 y 140, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un hombre que circulaba a bordo de una moto y que no llevaba casco colocado. Según consta en el parte policial, al advertir la presencia de los agentes realizó un giro brusco, en lo que los agentes interpretaron como una maniobra destinada a evitar el control.

A partir de allí comenzó un seguimiento. El motociclista habría hecho caso omiso a la orden de detenerse y continuó su marcha hasta perder el control del rodado y caer sobre el asfalto.

Pero la persecución no terminó allí. Tras abandonar la moto, el sospechoso salió corriendo e ingresó a una propiedad de la zona luego de saltar un muro de madera. Los efectivos ingresaron al inmueble en carácter de urgencia, en el marco de las facultades previstas por el artículo 222 del Código Procesal Penal, y lograron reducirlo.

La motocicleta quedó secuestrada en 139 entre 35 y 34. De acuerdo con el informe policial, el rodado presentaba el tambor de arranque violentado y quedó bajo resguardo para determinar su procedencia. Al momento del procedimiento no registraba pedido de secuestro.

La causa fue caratulada como averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad y allanamiento en urgencia, con intervención de la UFI N°16 de La Plata. Tras ser notificado de lo ocurrido, el fiscal interviniente convalidó las actuaciones y dispuso la libertad del aprehendido en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Aunque el segundo episodio terminó con una persona demorada, el primero continúa abierto y con los autores todavía sin identificar ni detener. Para los vecinos, ambos hechos vuelven a dejar expuesta una preocupación que se repite en distintos puntos de La Plata.

En las últimas semanas, reclamos similares se multiplicaron en barrios como Los Hornos, Tolosa, Ringuelet, Villa Elvira, El Mondongo, City Bell y Villa Elisa, donde los habitantes vienen denunciando robos, entraderas, ataques a comerciantes y hechos protagonizados por motochorros.