Tiroteo en Los Hornos: allanamientos y silencio de uno de los dos expolicías

La investigación por el tiroteo que dejó a dos expolicías bonaerenses heridos en la megatoma de Los Hornos registró avances importantes. Según pudo saber EL DIA en base a fuentes calificadas, en las últimas horas se realizaron cuatro allanamientos vinculados con los hombres baleados y se secuestraron elementos que podrían resultar clave para reconstruir lo ocurrido: un arma de fuego, municiones y la patente de la moto con la que habrían llegado al lugar.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la pesquisa que conduce la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17 de La Plata. El trabajo apunta a reunir pruebas, establecer cómo se desencadenó el episodio y determinar las responsabilidades de quienes participaron.

Según pudo confirmar este diario, en uno de los domicilios se encontró un arma; en otro, municiones; y en un tercero, la patente de la moto que habría sido utilizada para trasladarse hasta la vivienda donde ocurrió el hecho.

En paralelo, finalmente uno de los heridos no declaró ante la fiscal, pese a que solicitó una nueva oportunidad para dar su versión ante la fiscal. El hombre fue trasladado para la audiencia y mantuvo una conversación con su defensor oficial, pero la defensa decidió postergar las indagatorias hasta que declaren otros testigos. La medida busca incorporar esos testimonios antes de que los imputados den su versión de los hechos.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, en inmediaciones de 78 entre 141 y 142, en la zona de la megatoma de Los Hornos. Los dos hombres, de 26 y 44 años, habían pertenecido a la Policía bonaerense y terminaron con heridas de arma de fuego en circunstancias que todavía se intentan esclarecer. Uno recibió disparos en una muñeca y una pierna, mientras que el otro sufrió impactos en el tórax que comprometieron uno de sus pulmones. Ambos debieron ser trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

Desde las primeras horas, la investigación quedó atravesada por versiones contrapuestas sobre lo que habría ocurrido dentro y fuera de una vivienda. Una de las líneas que se intenta reconstruir apunta a un presunto falso allanamiento: según los primeros relatos incorporados a las actuaciones, los hombres habrían intentado ingresar al inmueble presentándose como policías. Una vecina, por su parte, habría escuchado referencias a un supuesto procedimiento y, poco después, detonaciones. Esas manifestaciones forman parte de los elementos que deben ser contrastados con el resto de las pruebas.

A la vez, por fuera del expediente circulan versiones sobre presuntas vejaciones y otras agresiones que habrían sufrido los heridos. Se trata de relatos de extrema gravedad que, hasta el momento, no cuentan con corroboración oficial y que no pueden darse por acreditados. En ese contexto, los allanamientos y los elementos secuestrados representan nuevos puntos de partida para la pesquisa.