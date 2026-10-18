Tiroteo en Los Hornos: uno de los expolicías baleados pidió declarar

La investigación por el confuso episodio que terminó con dos expolicías bonaerenses baleados en la megatoma de Los Hornos sumó una novedad judicial. Según pudo saber EL DIA de fuentes del caso, uno de los hombres pidió prestar declaración mañana, luego de que ambos se negaran inicialmente a declarar durante las indagatorias ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. Los dos continúan internados por las heridas de arma de fuego que sufrieron durante el hecho.

La expectativa está puesta ahora en esa eventual declaración y en la posibilidad de que aporte elementos para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada del último miércoles. Por el momento, la secuencia sigue rodeada de interrogantes: qué hacían los dos hombres en el lugar, cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes efectuaron los disparos y qué pasó antes de que ambos terminaran heridos.

De acuerdo con voceros del caso, entre las versiones que circulan aparece la posibilidad de un presunto falso allanamiento. La hipótesis, que todavía debe ser verificada, apunta a que un grupo de personas habría intentado ingresar a una vivienda haciéndose pasar por policías y diciendo que iban a realizar un procedimiento. Esa reconstrucción forma parte de los elementos que la Justicia debe contrastar con los testimonios y las demás pruebas reunidas.

Siempre en base a las fuentes consultadas por este diario, en el procedimiento policial quedó asentada una versión atribuida a un joven que se encontraba en el lugar, quien sostuvo que los hombres habrían intentado entrar a su casa y que dijeron ser policías. También se incorporó el relato de una vecina que aseguró haber escuchado referencias a un allanamiento y, posteriormente, detonaciones. Ninguna de esas manifestaciones, por sí sola, permite establecer cómo se inició el episodio ni quiénes participaron de los disparos.

Ambos fueron internados

El hecho ocurrió en el sector de la megatoma ubicado en inmediaciones de 78 entre 141 y 142. Cuando llegaron los primeros efectivos, encontraron a uno de los expolicías herido en la vía pública. Poco después, se tomó conocimiento del ingreso de otro hombre con heridas de bala en el tórax al Hospital San Juan de Dios.

Los heridos tienen 26 y 44 años y habían pertenecido a la Policía bonaerense, aunque ya no se encontraban cumpliendo funciones operativas. Uno fue trasladado al Hospital San Martín, mientras que el otro ingresó al San Juan de Dios.

Según las primeras informaciones difundidas tras el episodio, uno presentaba lesiones en una muñeca y una pierna, mientras que el restante sufrió heridas en el tórax que comprometieron un pulmón. La evolución médica y las condiciones en las que permanecen alojados forman parte del seguimiento del caso.

La situación generó especial atención dentro de la fuerza bonaerense por la condición de ambos involucrados. Sin embargo, esa circunstancia no despeja los interrogantes centrales de la causa ni permite dar por acreditada ninguna de las versiones que surgieron tras el tiroteo.

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17 de La Plata, tiene a su cargo la investigación y busca establecer la mecánica del episodio y las posibles responsabilidades. En ese marco, interviene personal de la DDI La Plata y se ordenaron distintas medidas para reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

La eventual declaración prevista para mañana podría convertirse en un paso importante para avanzar sobre una de las principales incógnitas del expediente. De todos modos, cualquier aporte deberá ser evaluado junto con el resto de las pruebas, en una causa que por ahora mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Mientras los dos expolicías siguen bajo atención médica, la Justicia procura determinar si existió un intento de allanamiento irregular, cómo se produjo el enfrentamiento y quiénes fueron los responsables de los disparos que de milagro no terminaron en una fatalidad. Por el momento, el origen de la balacera continúa sin una explicación confirmada.