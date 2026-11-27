La Escuela Secundaria N° 5 de Tolosa volvió a sufrir un robo. El establecimiento, ubicado en 531 entre 115 y 115 bis, fue atacado durante la madrugada, cuando desconocidos ingresaron por la fuerza, recorrieron distintas dependencias y provocaron destrozos antes de escapar con varios objetos.

Según denunció la Asamblea Vecinal Tolosa, se trata del segundo episodio de estas características que afecta a la institución en lo que va del año. Los autores habrían ingresado por una esquina del predio, en inmediaciones de la Escuela N° 79, y luego violentaron distintos accesos para entrar al secundario.

Para acceder al edificio rompieron las rejas de los baños, el vidrio de una puerta y su cerradura. Una vez adentro, también forzaron las puertas de la Dirección y la Subdirección, además de provocar daños en el sector de Ciencias Sociales.

Qué se llevaron de la escuela

Entre los elementos sustraídos se encuentran prendas de vestir del ropero comunitario, un televisor, pavas eléctricas y alimentos, entre ellos mozzarella y dulce de leche.

El episodio generó preocupación entre docentes, estudiantes, exalumnos y vecinos, no solo por las pérdidas materiales, sino también por los daños ocasionados en distintos espacios de la institución.

Desde la Asamblea Vecinal Tolosa manifestaron su indignación por el nuevo ataque y volvieron a plantear la preocupación por los hechos de inseguridad en el barrio.

El robo reavivó el reclamo de la comunidad por mayores medidas de prevención y seguridad para proteger a la escuela y evitar nuevos episodios.

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