Un joven que se encontraba sentado en una mesa de un kiosco en Merlo fue agredido de forma brutal por un menor que juega al rugby, y la principal sospecha del ataque es que la víctima habría comenzado una relación con la ex novia del acusado.

El hecho ocurrió el pasado en la localidad de San Antonio de Padua, partido de Merlo, cuando Santiago, de 19 años, se encontraba tomando una gaseosa con un amigo en un kiosco. De un momento a otro, sin mediar palabras, el agresor lo atacó por atrás y comenzó a golpearlo ferozmente en la cabeza, provocando que el joven caiga desvanecido al suelo.

La agresión quedó registrada por la cámara de seguridad del comercio, la cual permitió grabar el momento en el que amigos del atacante arrinconaron a la víctima, permitiendo así que nadie lo ayude.

“Fue agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. Mi hijo estaba con un amigo tomando una gaseosa y no hubo palabras. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió”, contó Pablo, papá de Santiago.

Aunque el hecho es materia de análisis, el hombre comentó que el motivo del ataque podría estar relacionado a que el joven comenzó a salir con la ex pareja del acusado, quien juega al rugby y es conocido en el barrio.

“En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien. Ya en el primer impacto él pierde el conocimiento. No pudo hacer nada”, expresó.

El adulto comentó en diálogo con el medio TN que logró hablar con la madre del agresor, quien le comentó que el chico, de 17 años, ya cuenta con antecedentes similares.

Acerca de la salud de Santiago, explicó: “Mi hijo hoy está mejor, está bien. Después de hacerle una serie de estudios ahora está con reposo, hielo, calmantes y antiinflamatorios”.

“Lo que más contento me pone como padre es que puedo tener a mi hijo acá al lado mío y que está bien”, manifestó y recordó el crimen de Fernando Báez Sosa: “No aprendimos nada”.

Por último, respecto a la causa, Pablo informó que recién este martes se presentará en la fiscalía para radicar la denuncia correspondiente, debido al feriado de este lunes.