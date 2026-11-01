Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
TRAS ROBAR UN NEGOCIO DE CELULARES, SE ENFRENTÓ A TIROS CON LA POLICÍA

Tomó a una mujer de rehén y desató un tiroteo

El violento episodio ocurrió en una peatonal de la localidad bonaerense de Zárate, donde un ladrón retuvo a una comerciante
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad / Web

Por Redacción

Una toma de rehén en plena peatonal, disparos a quemarropa y un enfrentamiento con la Policía. El centro de la localidad bonaerense Zárate fue escenario ayer de una secuencia de extrema violencia, cuando dos delincuentes asaltaron un comercio de celulares y, al verse rodeados por los efectivos, intentaron escapar a los tiros. En medio de la fuga, uno de ellos tomó a una mujer de 40 años como escudo humano. Los dos terminaron detenidos y uno fue trasladado herido a un hospital.

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso en un local de teléfonos. Cuando los sospechosos salieron del negocio, se encontraron con policías que patrullaban la zona. Lejos de entregarse, uno de ellos sujetó a una vecina por el cuello y le apuntó con un arma, mientras comenzaba a retroceder por la peatonal y disparaba contra los uniformados.

La dramática escena quedó registrada por cámaras de seguridad y por celulares de vecinos que presenciaron el hecho. En uno de los videos se escuchan numerosas detonaciones mientras el asaltante avanza con la mujer retenida. Su cómplice, que llevaba casco y una mochila con parte del botín, intentaba escapar junto a él.

En medio de la persecución, el hombre armado también habría intentado apoderarse de la moto de un repartidor que se cruzó en su camino. Sin embargo, la fuga quedó frustrada cuando su compañero cayó herido por disparos policiales.

Al verlo en el suelo, el delincuente que mantenía cautiva a la mujer finalmente se rindió. Soltó el arma, la liberó y levantó las manos. Los efectivos lo redujeron y lo trasladaron a la comisaría. La víctima, visiblemente conmocionada, fue asistida por personal médico y abrazó al repartidor. La causa fue caratulada como abuso de arma y lesiones y quedó a cargo de la UFI N° 8 de Zárate.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?