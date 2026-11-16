Tragedia en el Bosque: encontraron sin vida a un trabajador de 48 años en el Observatorio de La Plata

Una profunda conmoción sacudió a la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tras el hallazgo sin vida de un trabajador en las instalaciones del Observatorio Astronómico, ubicado en el Bosque platense. Las autoridades policiales y judiciales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del deceso, aunque la principal hipótesis preliminar indica que podría haber caído desde el techo del antiguo edificio.

De acuerdo con el primer reporte policial, la víctima fue identificada como Nicolás Emilio Salerno, de 48 años. El hombre contaba con una reconocida trayectoria tanto en el ámbito educativo provincial como en el universitario: se desempeñaba como subdirector de Asesoramiento Jubilatorio y Certificaciones de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense y, por la noche, cumplía funciones como responsable del antiguo telescopio de la institución.

El trágico episodio salió a la luz tras un llamado de alerta al servicio de emergencias 911. Al arribar al predio del Observatorio, los efectivos policiales encontraron a Salerno ya sin vida. De inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero los paramédicos únicamente pudieron constatar el fallecimiento.

Si bien las primeras actuaciones periciales apuntan a una posible caída desde altura en el sector del antiguo observatorio, los investigadores mantienen la cautela y aguardan los resultados de las diligencias de rigor para confirmar fehacientemente cómo se produjo la muerte.

La noticia generó un fuerte impacto entre docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores nodocentes, quienes destacaron el compromiso y la calidez humana de Salerno.

A través de un comunicado oficial, desde la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (Astrofísica) de la UNLP expresaron su pesar y anunciaron el cese de actividades en la jornada de este lunes: “Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Nicolás fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución”.

“Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo”, resaltaron.