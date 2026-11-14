Tragedia en la Ruta 2: dos muertos y un herido grave tras un choque entre un camión y una camioneta

Un trágico accidente de tránsito se registró este sábado 14 de noviembre en la Ruta 2, donde dos personas murieron y otra resultó gravemente herida tras un choque entre un camión de transporte de combustible y una camioneta. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 95, en sentido descendente, en jurisdicción de Chascomús.

De acuerdo con el reporte policial, el camión, un Scania perteneciente a la empresa Axion, se cruzó de carril e impactó contra una Chevrolet Tracker en la que viajaban tres personas.

Como consecuencia del violento choque, dos de los ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar, mientras que el conductor sufrió heridas de gravedad. Por su parte, el chofer del camión, identificado como Hugo Edgardo Pintos, de 44 años, resultó ileso.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de personal de Bomberos y efectivos policiales. Además, se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Debido al operativo, la Ruta 2 permaneció cortada en el sector del accidente y se implementó un bypass para permitir la circulación de los vehículos y evitar mayores demoras en el tránsito.