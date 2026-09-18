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A la altura de Gonnet

Tragedia en las vías del tren Roca

Por Redacción

El servicio del Tren Roca que une a La Plata con la Capital Federal comenzó a circular con demoras y servicio limitado tras reportar una “colisión con persona” en Gonnet anoche, cerca de las 20.13.

A raíz del impacto, la víctima falleció en el lugar y el ramal debió transitar entre las estaciones de Constitución y Villa Elisa mientras los peritos de la Policía Científica realizaban sus tareas de rigor y determinaban la mecánica exacta del siniestro.

El accidente se produjo a la altura del paso a nivel de la calle 504 y las vías del ferrocarril.

Según informaron fuentes policiales, tras un llamado de alerta al 911, personal del Comando de Patrulla La Plata y de la Comisaría 13ª acudieron a la escena fatal.

Por causas que aún se investigan, el peatón fue arrollado por la formación N° 4316 del Tren Roca. De acuerdo con el testimonio brindado en el lugar por un allegado a la víctima, el hombre que perdió la vida tenía 40 años, no poseía domicilio fijo y se encontraba en situación de indigencia. En la causa tomó intervención la UFI N° 12.

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