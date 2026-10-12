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Tragedia en Ruta 2: dos personas murieron en un choque entre un auto y una moto en La Plata

Por Redacción

El accidente ocurrió este lunes, después del mediodía, a la altura del kilómetro 42. Bomberos y personal policial trabajaban en el lugar.

Dos personas murieron este lunes en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 42, donde colisionaron un automóvil y una moto.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo después del mediodía y tuvo consecuencias fatales para dos de las personas involucradas.

Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las víctimas ni se precisó si hubo otros heridos como consecuencia del impacto.

Tras el choque, bomberos y personal policial de seguridad vial acudieron al lugar para intervenir en el operativo.

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