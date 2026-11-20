El conductor de un camión murió, mientras que otro hombre resultó herido durante la madrugada de este viernes al chocar contra un rodado similar, a la altura del kilómetro 172 de la Ruta Nacional 8, en la localidad cordobesa de Canals.

Según informaron fuentes policiales, la víctima manejaba un vehículo Iveco cuando impactó con otro camión, marca Mercedes Benz, manejado por un hombre de 37 años.

En este sentido, un servicio de emergencias concurrió al lugar y constató el deceso del primer camionero, al tiempo que el segundo chofer sufrió lesiones de consideración, recibió atención médica y fue derivado al Hospital San Juan de Dios.

Las circunstancias del siniestro fatal son investigadas por la Fiscalía de turno.