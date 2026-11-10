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Tránsito fatal en La plata: murió un motociclista tras chocar con un micro en la Av. 60

El accidente ocurrió en 60 entre 163 y 164. La víctima falleció en el lugar y hubo momentos de tensión cuando llegaron sus familiares, que habrían intentado increpar al chofer del micro. Vecinos también dañaron el vehículo

Por Redacción

Un motociclista de 24 años murió este martes tras protagonizar un choque con un colectivo de la línea 10 de la empresa Unión Platense en Los Hornos. El accidente ocurrió en 60 entre 163 y 164 y, tras el impacto, se registraron momentos de tensión en la zona.

La víctima fue identificada como Mauro Luciano Ruiz Pajón, quien circulaba a bordo de una moto Honda Tornado. Por causas que todavía se investigan, colisionó con una unidad de transporte público conducida por Darío Germán Balbis, de 34 años.

Al lugar acudió personal del Comando de Patrullas y una ambulancia del sistema de emergencias. La médica que intervino constató el fallecimiento del motociclista en el lugar.

La situación se complicó con la llegada de familiares de la víctima, quienes habrían intentado increpar al colectivero. En medio de la tensión, algunos vecinos provocaron daños en el colectivo: le pincharon dos neumáticos y rompieron varios vidrios.

Ante ese escenario, el chofer fue trasladado a la dependencia policial para resguardar su integridad física. Con presencia de efectivos en la zona, los ánimos se calmaron.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, que dispuso las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el choque y establecer las eventuales responsabilidades.

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