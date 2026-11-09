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En Ringuelet

Tránsito fatal en La Plata: un motociclista murió al derrapar en 10 y 514

El trágico episodio vial tuvo lugar en las primeras horas de este lunes y fue captado por las cámaras de la zona. La víctima tiene 67 años

Por Redacción

Un hombre de 67 años falleció en la madrugada de este lunes en el marco de un derrape con su moto en 514 y 10 de la localidad de Ringuelet, en La Plata, informaron fuentes calificadas. El hecho fue registrado por las cámaras de vigilancia de la zona.

El conductor iba a bordo de una moto Zanella de 150cc. En las imágenes se aprecia el momento en que el rodado se sale de calzada, toca la rambla y el motociclista golpea contra el asfalto. Si bien los registros fílmicos establecen fecha del 7 de noviembre, la triste secuencia vial corresponde a las primeras horas de este martes.

Se indicó que el hombre no respondió a estímulos propiciados por los profesionales del SAME, quienes lamentablemente tuvieron que certificar el fallecimiento.

Por el momento se desconoce los motivos del despiste. "Analizadas las cámaras de seguridad vecinal se establece que el masculino derrapa solo, sin la intervención de un tercero", reportaron fuentes altamente calificadas.

Tras el fatídico hecho, en el lugar trabajó un equipo de forenses a los fines de recabar datos para esclarecer el caso.

En el lugar también intervino personal de la Comisaría Sexta de Tolosa. La causa quedó a cargo de la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°1 del departamento judicial La Plata bajo la caratula de "muerte por accidente".

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