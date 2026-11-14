Tránsito "incurable" en La Plata: un médico atropelló a un motociclista en la 520

Un motociclista de 28 años resultó herido este sábado tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la zona de avenida 520 y 25, en Ringuelet. El otro vehículo involucrado era una Ford Bronco Sport conducida por un médico (Follett Francisco) de 64 años.

Según informaron fuentes policiales, el motociclista, identificado como Omar Ezequiel Pirola, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Rossi. Al momento de la atención se encontraba consciente, aunque presentaba una fractura de clavícula y un importante corte en la cabeza. Su pronóstico fue informado como reservado.

En el lugar intervino personal de la comisaría de Ringuelet y se convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la UFI N° 12 del Departamento Judicial de La Plata.