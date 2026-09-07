Tránsito mortal: otra tragedia por un accidente en La Plata

La muerte de una mujer que había resultado gravemente herida tras un incidente vial en las calles 466 y 19 de City Bell, mientras se desplazaba en bicicleta, elevó a 42 el número de víctimas fatales por siniestros de tránsito registrados durante 2026 en la Región.

La víctima fue identificada como Liliana Delgado (65) y su fallecimiento generó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y vecinos.

Sin dudas este nuevo caso fatal vuelve a poner el foco sobre una problemática que no deja de crecer y que tiene como escenario cotidiano las calles y rutas de La Plata, Berisso y Ensenada: la inseguridad vial.

Con el fallecimiento de Delgado, como se dijo, la cantidad de personas que perdieron la vida en incidentes viales en el año ascendió a 42 en toda la Región.

Fue por causas que ahora se intentan determinar que resultóimputadaa por una camioneta RenaultCaptarr de color gris, que también era conducida por una mujer.

Dentro de este preocupante escenario, La Plata concentra la mayor cantidad de tragedias con 35 víctimas fatales, mientras que en Berisso se registraron cinco muertes y en Ensenada otras dos.

Las cifras permiten realizar una preocupante radiografía sobre quiénes son las principales víctimas de los siniestros viales. De las 42 personas fallecidas en lo que va del año, 24 se desplazaban en motocicleta, una cifra que representa más de la mitad del total.

En tanto, nueve de las víctimas viajaban en automóviles, mientras que cinco eran peatones. Por último, la cifra de personas fallecidas mientras circulaban en bicicleta ascendió a cuatro.

Estos números exponen una realidad alarmante: motociclistas, peatones y ciclistas continúan siendo los sectores más vulnerables frente a la violencia que se registra diariamente en el tránsito de la Región.

Una despedida cargada de dolor

La confirmación del fallecimiento de Delgado provocó una inmediata reacción en cadena en las redes sociales. Decenas de personas comenzaron a publicar mensajes para despedirla y acompañar a sus seres queridos en medio de un momento de profundo dolor.

“Con profundo dolor despedimos a Liliana Delgado, querida vecina de nuestro barrio”, expresaron en la cuenta de Facebook “Soy del Barrio Santana de City Bell”, que rápidamente se llenó de comentarios.

El mensaje continuó destacando el afecto que Liliana había sabido cosechar entre quienes la conocieron. “Sus hermanos, familiares y amigos la acompañan con el más cálido afecto en este triste momento, recordándola siempre con el cariño y el respeto que supo cosechar a lo largo de su vida”, señalaron.

Una de sus amigas escribió: “QEPD Lili, amiga de la vida, te voy a extrañar. Dios te tenga en su santa gloria”. Otra vecina expresó el impacto que causó su partida: “Hermosa mujer, se va a extrañar no verla en el barrio, siempre con una sonrisa”.

También hubo mensajes de familiares que reflejaron el profundo vínculo que mantenían con Liliana. “Que descanses en paz, prima querida. Con tu alegría te voy a recordar siempre”, escribió uno de ellos.

Otra de sus allegadas la definió como una mujer incansable. “Mi querida Lili, cómo te vamos a extrañar, prima. Siempre con esa sonrisa, luchadora incansable. Volá alto, siempre en mi corazón”, expresó.

“UNA LUCHADORA”

Entre los numerosos mensajes publicados en las redes sociales hubo uno que logró sintetizar quién era Liliana para muchos de los vecinos que compartían su vida cotidiana.

Una compañera recordó los encuentros que mantenían cada mañana antes de comenzar la jornada laboral y expresó su dolor por la tragedia.

“Qué decir, mi querida Lili. Nos encontrábamos a la mañana para ir a trabajar. Una laburadora, luchadora. Qué tristeza, compañera mía. Descansá en paz después de tantos años de trabajo, amiga”, escribió.

Pero el mensaje también estuvo cargado de bronca y tristeza por las circunstancias que terminaron con la vida de la mujer.

“Tengo mucha bronca porque venías de tu trabajo como lo hacías siempre. Chau, amiga, compañera y laburante como yo. Años limpiando casas. Te voy a extrañar”, concluyó.

Por todo esto, la inseguridad vial continúa golpeando a la Región y se sabe que detrás de cada estadística hay historias truncas y familias atravesadas por el dolor.