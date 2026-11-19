A tres años de la tragedia vial que terminó con la vida de Cristina Liliana Figueroa, de 35 años, y su pequeña hija Wendy Ailén Gramajo, de 7, el juicio contra el empleado de una compañía de seguros, Cristian Ricardo Bellinteni (47), ingresó en su etapa final con pedidos de condena muy diferentes entre la fiscalía y el particular damnificado. La defensa, por su parte, apuntó a una absolución.

La primera en exponer sus argumentos fue la fiscal Silvina Langone, que solicitó para Bellinteni 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para conducir vehículos a motor.

Además, de manera aleatoria, requirió como normas de conducta la obligatoriedad de que acredite un curso de seguridad vial y le impuso la prohibición de acercamiento hacia la familia de las víctimas.

En tanto, el particular damnificado, representado por el abogado Matías Pietra Sanz, reclamó una sanción más gravosa y de detención efectiva: 4 años y 6 meses y mantuvo los 8 años de inhabilitación para la conducción de vehículos a motor.

Esa postura, aclararon portavoces del caso, tomó como apoyatura lo estipulado en el artículo 41 del Código Penal, que establece que un juez, para determinar el monto de la pena dentro de la escala legal, debe tener en consideración la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño o peligro causado.

Por tal motivo, para el hipotético caso de que la magistrada Ana Belén Piccone se incline por la hipótesis fiscal, Pietra Sanz peticionó que la pena impuesta sea de cumplimiento efectivo, en función de todos los agravantes planteados durante el proceso oral.

Finalmente, como cierre de los alegatos, la defensa de Bellinteni peticionó la absolución del acusado.

Ahora será la jueza Piccone, a cargo del Juzgado Correccional N° 3 de La Plata, quien deberá evaluar las posiciones planteadas y resolver por cuál de todas fundará su decisorio.

En ese punto, se informó que el veredicto quedó fijado para el próximo 1º de diciembre.

El accidente

El hecho investigado ocurrió el 14 de junio de 2023, alrededor de las 07.00, en la intersección de ruta 11 y calle 609.

Bellinteni circulaba a bordo de un Toyota Corolla en sentido sudeste-noroeste cuando, según la acusación, perdió el dominio del vehículo y embistió a Figueroa y a su hija, que se disponían a cruzar la calzada.

Ambas sufrieron lesiones gravísimas y murieron como consecuencia del impacto.

Aquella mañana, Cristina y Wendy se dirigían a tomar el colectivo para ir a la Escuela N° 7, en Barrio Hipódromo, cuando fueron sorprendidas por el automóvil.

Durante la investigación se incorporaron pericias accidentológicas, relevamientos del lugar, fotografías, croquis, informes médicos y autopsias. Un informe elaborado por un perito de la Asesoría Pericial de La Plata estableció que el Toyota Corolla fue el vehículo embistente y estimó una velocidad mínima de impacto de 65,42 kilómetros por hora, sin que se hayan encontrado huellas de frenado.

Las autopsias determinaron que Figueroa murió por shock traumático e hipovolémico, mientras que su hija falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave. Los cuerpos fueron encontrados a unos 25 metros del punto de impacto.

La causa llegó a juicio luego de que los padres de Cristina y abuelos de Wendy, constituidos como particulares damnificados, rechazaran un acuerdo económico que contemplaba el cierre de la causa penal mediante una salida menos gravosa para el imputado.

“Ellos están rotos y solo les interesa que haya justicia. No el dinero”, había sostenido Pietra Sanz al explicar la decisión de la familia.

El requerimiento de elevación a juicio había encuadrado el hecho como doble homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor y por la pluralidad de víctimas, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal.

Con los alegatos y las solicitudes de condena ya formulados, el juicio quedó a la espera de la resolución de la jueza Piccone.

En la génesis de la investigación, el fiscal instructor, Fernando Padovan, sostuvo que “debe asignarse prioridad a la conducta desplegada por el conductor imputado, la cual no estuvo ajustada a los deberes de cuidado y prevención exigidos para la circulación en la vía pública de vehículos automotores -a escasos metros de una garita de colectivos y en proximidad a una curva-, dado que, si bien circulaba en una ruta; no menos cierto es que conducía sin prestar la debida atención en el manejo ni adecuar su marcha a las posibles contingencias del tráfico, más teniendo en cuenta que los peatones iniciaban el cruce por delante de su visión y por el extremo de la arteria o esquina; desatención evidente que se desprende de su falta de reflejo para efectuar una maniobra de frenado y/o de esquive”.