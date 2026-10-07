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Policiales

Tras un operativo cerrojo, atraparon a dos ladrones por el robo a una casa en Los Hornos

Por Redacción

Un operativo cerrojo culminó con la captura de dos sujetos, de 21 y 38 años, quienes ingresaron a una casa de Los Hornos con fines de robo. El episodio ocurrió en la zona de la calle 142 entre 72 y 73. Allí, los agentes policiales acudieron tras recibir una alerta sobre un escruche en pleno desarrollo.

Al llegar al lugar, un vecino de la cuadra aportó una grabación clave. En las imágenes se observaba a los implicados en el momento exacto en el que entraban a la casa para llevarse distintas pertenencias. Con esta información, los uniformados desplegaron una búsqueda en conjunto. Finalmente, lograron interceptar a los sospechosos a muy pocas cuadras, justo en la intersección de 143 entre 73 y 74.

La víctima, de 54 años, sufrió la sustracción de diversos objetos. Durante la requisa en la calle, los oficiales incautaron una cerradura de puerta, un buzo, una batería de teléfono celular y varias piezas de bijouterie. Todos estos elementos se recuperaron con éxito y quedaron a disposición de las autoridades.

Tras el arresto, los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Tercera. La causa penal recayó en la UFI Nº 7, encabezada por la fiscal Virginia Bravo, quien avaló el accionar de las fuerzas de seguridad y ordenó la presencia de los detenidos para su primera audiencia judicial.

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