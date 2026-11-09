La tranquilidad de la localidad de Villa Elisa se vio interrumpida este lunes por un violento episodio entre dos frentistas. Un joven de 18 años atacó con un cuchillo de carnicero a otro de 25, luego de que el perro de la víctima lo mordiera en la calle. El damnificado recibió asistencia médica y el agresor terminó tras las rejas.

El dramático episodio ocurrió en la zona de la calle 159 entre 414 bis y 415. De acuerdo al reporte oficial, el conflicto se originó cuando el imputado caminaba por la vereda y sufrió una mordedura por parte del perro perteneciente a su vecino. Esta situación desencadenó un furioso reclamo que escaló de manera rápida hacia la violencia física. Tras una pelea a golpes, la riña tomó un giro casi fatal.

En medio del forcejeo, el individuo de 18 años, extrajo un arma blanca y le asestó al menos tres puñaladas en la zona del omóplato al vecino. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a los efectivos del Comando de Patrullas Norte, quienes arribaron a la escena para controlar la situación. Los agentes lograron aprehender al atacante en el lugar y secuestraron un cuchillo tipo carnicero de 20 centímetros de hoja con mango de color blanco, señalado como el elemento utilizado para la agresión.

Minutos después de la pelea, una ambulancia del SAME acudió al barrio para brindar los primeros auxilios al damnificado. Los profesionales de la salud estabilizaron al paciente y ordenaron su traslado inmediato al Hospital San Roque de Gonnet. Según fuentes médicas, el joven ingresó al centro de salud de manera consciente, con heridas punzantes en su espalda, pero se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la Comisaría Duodécima y quedó a disposición de la Justicia. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5 del departamento judicial platense, a cargo del fiscal Juan Menucci, avaló el accionar de los uniformados y caratuló el expediente bajo el grave cargo de "tentativa de homicidio". El acusado deberá prestar declaración indagatoria durante la jornada de este martes.