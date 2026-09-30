Tras una feroz pelea en la Secundaria Nº 3 de Los Hornos, dos alumnas rodaron por las escaleras

Un grave episodio de violencia escolar alteró la jornada en la Escuela Secundaria Nº 3 de la localidad de Los Hornos, donde un grupo de alumnas protagonizó una feroz pelea física en el interior del edificio. La secuencia de extrema tensión fue filmada con los teléfonos celulares de otros estudiantes que presenciaron el hecho y las imágenes rápidamente generaron una conmoción en la comunidad educativa.

El momento más peligroso de la pelea se produjo cuando, en medio de los empujones, los tirones de pelo y los golpes, dos de las adolescentes involucradas perdieron el equilibrio y terminaron rodando por uno de los tramos de las escaleras de la institución.

Ante la magnitud de la agresión y el riesgo de que las menores sufrieran lesiones de que revistan mayor gravedad tras la caída, el personal del colegio se vio obligado a actuar de emergencia. Tres docentes que se encontraban en el sector tuvieron que intervenir de manera directa y meterse en medio del forcejeo para lograr separar a las estudiantes y poner fin a la gresca.

El lamentable suceso encendió nuevamente las alarmas entre los padres y los alumnos de la comunidad. Según advirtieron desde el entorno escolar, este conflicto no representa un hecho aislado, sino que los episodios de violencia física y verbal entre los alumnos ya ocurrieron meses atrás en la misma institución educativa.