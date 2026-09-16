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Policiales

Tras una persecución, atraparon a un motociclista que evadió un control en La Plata

Por Redacción

Un joven, de 19 años, resultó aprehendido ayer por la noche en la intersección de las calles 135 y 38. El suceso comenzó tras una intensa persecución, originada por un intento de fuga a bordo de una moto ante la presencia de las autoridades de seguridad.

Fuentes oficiales confirmaron que los efectivos del Comando Patrullas visualizaron al sospechoso en la zona de 39 y 140 mientras transitaba sin casco. Al notar a los uniformados, el conductor ejecutó una maniobra repentina para esquivar el retén. Los agentes comenzaron el seguimiento, le ordenaron frenar su marcha y el sujeto ignoró por completo. Luego de unos instantes, el protagonista perdió el dominio de su transporte y se precipitó contra el asfalto.

Lejos de entregarse tras el impacto, el individuo retomó el escape a pie y saltó un cerco de madera para refugiarse dentro de una vivienda cercana. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la propiedad  y concretaron su arresto.

En el marco del operativo, el personal policial incautó la motocicleta Suzuki AX de 100 centímetros cúbicos empleada para la evasión. Este vehículo exhibía alteraciones evidentes en el cilindro de encendido, el cual funcionaba con un mecanismo de encendido improvisado. De igual manera, los reportes detallaron que el rodado carecía de requerimientos por robo al instante de la captura.

El expediente judicial avanza por "averiguación de ilícito, resistencia a la autoridad y allanamiento en urgencia", con la intervención de la UFI N° 16 de la La Plata, bajo las directivas del fiscal Condomí Alcorta.

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