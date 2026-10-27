Un operativo de patrullaje preventivo en las calles de Melchor Romero derivó en el desmantelamiento de un galpón clandestino destinado al desguace de motos robadas. Todo comenzó este lunes en la intersección de 47 y 156, cuando agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 14ª advirtieron la presencia de dos sujetos a bordo de una moto sin chapa patente ni plásticos. Al notar el móvil policial, los ocupantes emprendieron una rápida fuga.

Pese a las alertas para que detuvieran su marcha, los motociclistas aceleraron hasta llegar a una propiedad situada en la calle 49, entre 156 y 157. Allí, abandonaron el vehículo en el patio frontal e intentaron escapar a pie. Los uniformados irrumpieron en el terreno y lograron reducir a uno de los implicados, de 41 años de edad, mientras que su acompañante consiguió huir y permanece prófugo.

Durante la requisa del inmueble, los efectivos confirmaron los rumores de los frentistas, quienes bajo estricta reserva señalaron el sitio como un habitual refugio de delincuentes.

En el interior del predio, la Policía incautó una Suzuki AX 100 robada el 3 de octubre en el barrio Aeropuerto y un cuadro con pedido de secuestro activo desde el 22 de junio por un asalto denunciado en la seccional 8ª. Asimismo, hallaron una Zanella ZB 110, una Honda CG 125 y partes de una Honda Wave, todas con las numeraciones de motor y chasis suprimidas o modificadas, junto a diversos plásticos de una Mondial 110.

Frente a estas evidencias, el aprehendido quedó a disposición de la Justicia. El expediente avanza bajo la carátula de encubrimiento e infracción al artículo 289 del Código Penal, con la intervención de la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial de La Plata, fiscalía que avaló el procedimiento y ordenó las pericias de rigor.