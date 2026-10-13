Tras una presunta red de estafas, tres acusados van al banquillo en La Plata

Dos abogados y un taxista, todos oriundos de Berisso, enfrentan un juicio en La Plata por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a cometer estafas procesales mediante pagarés falsificados. La investigación apunta a una maniobra que permitió trabar embargos sobre los salarios de trabajadores de empresas y organismos estatales en la ciudad vecina.

Los imputados son los letrados Juan Manuel Rodríguez y Viviana Romano, junto al chofer Marcelo Sandi. Todos afrontan cargos por asociación ilícita y estafa procesal, entre otros delitos. La causa tramitó en la UFIJ Nº 2 a cargo de la fiscal Betina Lacki.

Según la pesquisa judicial, la presunta organización criminal utilizaba documentos de pago irreales para impulsar acciones legales y lograr embargos sobre los haberes de los damnificados.

La maniobra salió a la luz cuando las víctimas intentaron retirar dinero de sus cuentas personales y advirtieron descuentos irregulares en sus recibos de sueldo. En ese momento, los trabajadores tomaron conocimiento de su situación como deudores y confirmaron que sus salarios tenían afectaciones por medidas dispuestas en el fuero Civil y Comercial de La Plata.

El debate oral transcurre bajo la órbita del Tribunal Oral Criminal número 3, con la acusación sostenida por la fiscal Leila Aguilar. La lista de testigos incluye a 135 personas convocadas para prestar declaración. Entre las figuras de la nómina aparecen el exintendente de Berisso Jorge Nedela, el concejal de Ensenada Gerardo Preste y dos magistrados del fuero Civil y Comercial platense.

Los jueces citados son Juan José de Oliveira, titular del Juzgado número 6 y subrogante del número 9, y María Cecilia Valeros de Corica, responsable del Juzgado número 1.

El expediente forma parte de una investigación por una presunta megaestafa a nivel regional que registró avances judiciales y múltiples detenciones en el año 2022.

La causa ya cuenta con condenas previas para otros involucrados. Leonardo Vitale recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, aunque en la actualidad goza del beneficio de la excarcelación tras cumplir más de dos tercios de la sentencia. Por su parte, Ramona Pedrozo ya completó una pena de tres años tras las rejas por su rol en los ilícitos.