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Nuevas pericias

Trasladan a “Pity” Álvarez a un hospital psiquiátrico

Por Redacción

Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado al Hospital Solar Colonial, una institución especializada en salud mental, donde permanecerá internado mientras el juicio por el homicidio de Cristian Díaz continúa suspendido.

El líder de Viejas Locas fue derivado desde el Hospital Tornú, donde se encontraba internado en el área de salud mental. El nuevo establecimiento está orientado a la estabilización y recuperación de pacientes en distintas etapas.

El próximo lunes 5 de octubre, a las 13, Álvarez será trasladado al Cuerpo Médico Forense para someterse a una nueva evaluación interdisciplinaria. El objetivo será determinar si se encuentra en condiciones de continuar participando del proceso judicial.

El estudio fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 luego de la nueva internación del músico y de la intervención de la Justicia civil en relación con su estado de salud.

Los profesionales deberán elaborar un informe sobre sus condiciones y su capacidad para comprender el proceso y participar de su defensa. Si se cumplen los plazos, el 13 de octubre podría conocerse qué decisión se toma sobre la continuidad del debate.

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