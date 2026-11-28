Un operativo policial realizado en la zona de la Megatoma de Los Hornos terminó con tres hombres aprehendidos y el secuestro de drogas, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y documentación presuntamente apócrifa. El procedimiento se llevó adelante el viernes 27 de noviembre en el barrio La Toma, en inmediaciones de 149 entre 80 y 80 bis.

De acuerdo con la información policial, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Tercera de Los Hornos realizaban tareas de prevención cuando observaron a tres personas que presuntamente intercambiaban droga por dinero en plena vía pública, en una maniobra conocida como «pasamanos».

Al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos corrieron hacia un terreno baldío de la zona. Los efectivos los siguieron y lograron interceptarlos a pocos metros, en un sector donde se encontraba una construcción precaria de madera que, según el reporte, funcionaría como aguantadero.

Una vez reducidos, los agentes realizaron una requisa y encontraron una importante cantidad de elementos. Entre ellos había 74 envoltorios con clorhidrato de cocaína y otro paquete de mayor tamaño con la misma sustancia, además de $44.700 en efectivo. También secuestraron una pistola Bersa calibre .380, con dos cargadores y 41 municiones intactas, y otra arma de fabricación casera calibre .22, junto con cinco proyectiles.

El listado de elementos incautados incluyó además un teléfono celular Samsung, una riñonera negra, una media gris y un documento de identidad que sería apócrifo. Todo quedó incorporado a la investigación para determinar el origen de los estupefacientes y el posible destino de las armas.

Los tres aprehendidos tienen 42, 41 y 24 años. Según el parte oficial, dos son argentinos y uno de nacionalidad paraguaya. Tras el procedimiento fueron trasladados a la comisaría Tercera de Los Hornos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, bajo las figuras de infracción a la Ley 23.737, por presunta comercialización de estupefacientes, y portación ilegal de arma de fuego. La fiscalía avaló el procedimiento y solicitó que los aprehendidos y las actuaciones fueran puestos a disposición judicial en la primera audiencia.