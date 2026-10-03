Un fuerte accidente de tránsito dejó a tres personas heridas este sábado en Melchor Romero. El choque ocurrió en la intersección de las calles 173 y 523, donde por causas que son materia de investigación colisionaron un Toyota Corolla y un Ford Falcon.

Según informaron fuentes policiales, el impacto provocó importantes daños en la parte frontal de ambos vehículos. Como consecuencia del choque resultaron heridos los dos conductores y una mujer que viajaba como acompañante en el Falcon.

Los involucrados fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Dr. Alejandro Korn, debido a los politraumatismos que presentaban.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres permanecían conscientes y fuera de peligro, aunque quedaron bajo atención médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

Tras el accidente, se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto. Además, los investigadores solicitaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata.